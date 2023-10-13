Суспільство

СБУ та ВМС атакували носій крилатих ракет “Буян”

13 Жовтня 2023 14:35
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сбу, ВМС, чорне море

СБУ разом з ВМС України атакували ворожий носій крилатих ракет “Буян” та корабель “Павел Державин” в Криму. Для цього застосували дрони з експериментальним озброєнням.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в СБУ.

Як розповіли джерела, сьогоднішня атака на ракетоносій “Буян” та позавчорашній підрив корабля “Павел Державин” – справа рук Служби безпеки спільно з ВМС України.

Деталей поки не розкривають, але додають, що обидва судна були уражені “Морськими малюками” з експериментальним озброєнням.

Один з організаторів спецоперації зазначив, що після першого підриву російські тральщики та водолази так і не змогли виявити яким чином була здійснена атака.

При цьому вчора пощастило російському підводному човну “Алроса”, який поки що не вдалося вразити морським дроном.

Водночас носій крилатих ракет “Буян” був сьогодні уражений на Севастопольському рейді експериментальним озброєнням “Морських малюків”.


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