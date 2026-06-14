СБУ підтвердила удар по стратегічній нафтобазі РФ за понад 700 км від кордону України

Служба безпеки України підтвердила успішне ураження нафтобази російського державного резерву «Темп» у місті Рибінськ Ярославської області РФ. Відстань до цілі від українського кордону перевищує 700 кілометрів.

Як повідомили в СБУ, операцію виконали воїни Центру спеціальних операцій «Альфа» в межах завдань, поставлених президентом України Володимиром Зеленським.

За даними спецслужби, нафтобаза «Темп» входить до системи державного матеріального резерву Росії та використовується для зберігання бензину, дизельного пального та інших паливно-мастильних матеріалів. Об’єкт забезпечує стратегічні запаси пального для потреб російської армії та постачання нафтопродуктів до північно-східних регіонів країни.

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Після влучання українських безпілотників на території нафтобази почалася масштабна пожежа.

«Після влучань безпілотників СБУ на нафтобазі розпочалася масштабна пожежа. Фіксуються щонайменше три великі осередки займання в резервуарному парку, який налічує понад 60 ємностей для зберігання», — зазначили у відомстві.

У СБУ наголосили, що російські склади нафтопродуктів, нафтопереробні заводи та логістична інфраструктура залишаються законними військовими цілями, оскільки забезпечують ресурсами армію РФ та сприяють продовженню війни проти України.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив про успішне ураження нафтового об’єкта в Ярославській області, який мав значення для державного резерву країни-агресора. Тепер СБУ офіційно підтвердила, що йдеться саме про нафтобазу «Темп» у Рибінську.