СБУ отримала запит Сирського на перевірку начальника штабу командування Сил безпілотних систем

СБУ отримала запит Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо перевірки начальника штабу командування Сил безпілотних систем Романа Гладкого, якого раніше усунули від виконання службових обовʼязків на час перевірки СБУ.

Про це повідомила пресслужба СБУ у відповідь на запит “Суспільного”.

У СБУ пояснили, що, як передбачено законодавством, про результати перевірки буде поінформовано головнокомандувача ЗСУ в установленому порядку.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про те, щоб органи СБУ провели додаткову спеціальну перевірку Гладкого.

Гладкий обіймає посаду близько місяця, його призначено наказом міністра оборони від 25 липня 2024 року.

З липня 2016 року Гладкий обіймав посаду начальника штабу і першого заступника командувача Військово-морських ЗСУ. У 2018 році його звільнили через “неналежне виконання службових обов’язків”. У грудні 2020 року його призначили заступником начальника штабу Командування Операції об’єднаних сил.

Напередодні низка медіа поширила інформацію про те, що раніше Гладкого могли підозрювати у державній зраді та корупції.