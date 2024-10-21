Політика

Санду заявила про фальсифікації на виборах
21 Жовтня 2024 08:40
читать на русском →
вибори, молдова
Мая Санду / Фото з відкритих джерел

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що має докази масштабної купівлі голосів.

Про це вона заявила у виступі в своєму передвиборчому штабі.

Санду стверджує, що влада має докази масштабної купівлі голосів, назвавши це “шахрайством безпрецедентного масштабу”.

“Ми маємо чіткі докази того, що ці злочинні групи ставили за мету купити 300 000 голосів”.

Необхідно відзначити, що президентка Молдови не стала стверджувати, що купівля голосів була здійснена – її промова лишила варіанти трактування. Відповідати на уточнюючі запитання вона відмовилася.

У своїй промові Мая Санду наголосила, що “безпрецедентний напад на свободу і демократію” тривав кілька місяців, а також, що за цим стоять злочинні угруповання та іноземні сили, які “атакували нашу країну десятками мільйонів євро, брехнею і пропагандою”. Як відомо, раніше влада Молдови неодноразово заявляла про спроби “зламу виборів” з боку групи Ілана Шора, що засуджений у Молдові за крадіжку мільярда євро з трьох банків, а також владу Росії, де зараз переховується Шор.

Мая Санду, втім, не зробила чіткої заяви щодо визнання нею результатів виборів. “Ми чекаємо на остаточні результати і будемо реагувати твердими рішеннями”, – заявила вона.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
21 Жовтня 2024 13:35

Кабмін призначив нового голову правління Укрзалізниці 
21 Жовтня 2024 13:20

Удар по Запоріжжю: кількість поранених зросла до 9
21 Жовтня 2024 11:05

Окупанти атакували Запоріжжя: є поранені 
21 Жовтня 2024 10:41

Над Україною збили 59 БпЛА 
21 Жовтня 2024 09:32

До Києва прибув глава Пентагону Ллойд Остін
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Дві України в часі війни…
Юрій САПРОНОВ

Я за создание ЯО
Костянтин НЕМІЧЕВ

“План Перемоги”?
Юрій БУТУСОВ

Є два шляхи проведення мобілізації
Костянтин НЕМІЧЕВ

РЕЙДИ ТЦК. Гарна чи погана ініціатива?
Павло КАЗАРІН

Курська операція — це історія про те, що саме не працює в диктатурах
усі думки