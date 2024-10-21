Санду заявила про фальсифікації на виборах

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що має докази масштабної купівлі голосів.

Про це вона заявила у виступі в своєму передвиборчому штабі.

Санду стверджує, що влада має докази масштабної купівлі голосів, назвавши це “шахрайством безпрецедентного масштабу”.

“Ми маємо чіткі докази того, що ці злочинні групи ставили за мету купити 300 000 голосів”.

Необхідно відзначити, що президентка Молдови не стала стверджувати, що купівля голосів була здійснена – її промова лишила варіанти трактування. Відповідати на уточнюючі запитання вона відмовилася.

У своїй промові Мая Санду наголосила, що “безпрецедентний напад на свободу і демократію” тривав кілька місяців, а також, що за цим стоять злочинні угруповання та іноземні сили, які “атакували нашу країну десятками мільйонів євро, брехнею і пропагандою”. Як відомо, раніше влада Молдови неодноразово заявляла про спроби “зламу виборів” з боку групи Ілана Шора, що засуджений у Молдові за крадіжку мільярда євро з трьох банків, а також владу Росії, де зараз переховується Шор.

Мая Санду, втім, не зробила чіткої заяви щодо визнання нею результатів виборів. “Ми чекаємо на остаточні результати і будемо реагувати твердими рішеннями”, – заявила вона.