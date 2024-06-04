Суспільство

Саміт миру в Швейцарії захищатимуть до 4 тисяч військових 

4 Червня 2024 09:31
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саміт, Швейцарія
Прапор Швейцарії / Getty Images

Швейцарська армія розпочала забезпечувати безпеку в проведенні Глобального саміту миру у Швейцарії на гірському курорті Бюргеншток поряд із містом Люцерн.

Про це повідомляє Swissinfo.

З 5 по 19 червня до чотирьох тисяч військовослужбовців збройних сил країни допомагатимуть у виконанні різних завдань, що включають охорону об’єктів, спостереження, підтримку командування та логістику.

Влада також посилює заходи із забезпечення захисту повітряного простору. На прохання кантону Нідвальден уряд запровадив обмеження повітряного простору.

Саміт миру у Швейцарії відбудеться 15 і 16 червня.


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