Політика

Салліван зустрінеться у Данії зі скептиками війни в Україні

22 Червня 2023 09:33
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війна, переговори

Джейк Салліван 24-25 червня проведе зустріч із представниками країн Глобального Півдня, яка буде присвячена війні в Україні, пише Financial Times.

Радник з національної безпеки США Салліван погодився взяти участь у зустрічі в Копенгагені з офіційними особами Індії, Бразилії та Південної Африки. Список учасників ще не затверджений, але на зустрічі також можуть бути офіційні особи з Туреччини і, можливо, Китаю.

Крім того, на зустрічі буде присутній високопосадовець ЄС. Мета зустрічі – обговорити принципи миру для України у неформальній обстановці. Однак, не передбачається, що вона матиме будь-які конкретні результати.

Зустріч відбудеться після триденного візиту прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді до Вашингтона, де він обговорить Україну з президентом Байденом. Салліван заявив, що хоча Індія має іншу точку зору на російську агресію, було б корисно обговорити війну з Моді.


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