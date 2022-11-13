Салліван радив Києву шукати реалістичні умови для перемовин з РФ, – WSJ

Високопоставлені чиновники США почали підштовхувати Київ до того, щоб він почав думати про мирні переговори на випадок, якщо зима загальмує свою динаміку після повернення Україною Херсона в один із найприголомшливіших перемог у війні.

Про це повідомило видання The Wall Street Journal.

США та їхні союзники обіцяють продовжувати підтримувати Україну, але високопосадовці у Вашингтоні починають вголос замислюватися, скільки ще території може завоювати будь-яка сторона та якою ціною. Тим часом деякі європейські чиновники більш оптимістично оцінюють шанси України.

Вашингтон дав сигнал Україні, що принаймні Київ має виглядати відкритим для вирішення шляхом переговорів. Радник пана Байдена з національної безпеки Джейк Салліван передав це повідомлення президенту Володимиру Зеленському та його помічникам у Києві 4 листопада, припускаючи, що Київ отримає важелі впливу, продемонструвавши відкритість до переговорів, за словами людей, знайомих з обговореннями.

Двоє європейських дипломатів, поінформованих про обговорення, сказали, що пан Салліван рекомендував команді пана Зеленського почати думати про свої реалістичні вимоги та пріоритети для переговорів, включаючи перегляд своєї заявленої мети щодо повернення Україні Криму, який був анексований у 2014 році.