Рятувальники розповіли, протягом якого часу після встановлення міни залишаються небезпечними

В Україні продовжують щодня знаходити міни росіян на деокупованих територіях. Вони можуть залишатись небезпечними ще десятки років.

“Міна зі своїми характеристиками протягом 70 років може тримати свій бойовий стан. Тобто протягом цього часу теоретично вона може вибухнути”, – повідомляє перший заступник начальника мобільного рятувального центру ДСНС Юрій Цикенюк.

За його словами, міни є одним з найпідліших методів ведення війни. Росіяни позалишали розтяжки з гранатами в дитячих ліжках, під посудом і одягом в будинках, розкила по дворах “пелюстки”, які не видно в траві.

Він зазначив, що після завершення війни найбільшою небезпекою для населення будуть мінні поля та пастки, встановлені росіянами. Такі пастки можуть спрацювати не лише від наїзду техніки, а й якщо на них наступить людина.