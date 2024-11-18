Кримінал

Рятувала доньку: у Миколаєві під час обстрілу загинула працівниця “Газмережі”
18 Листопада 2024 14:11
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миколаїв, обстріли
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Під час російського обстрілу Миколаєва загинула працівниця місцевої філії “Газмережі” Олена Броварчук, яка закрила своєю собою доньку. 

Про це у Телеграмі повідомила начальниця пресцентру Миколаївської філії “Газмережі” Ірина Крісанова

“Від терористичного обстрілу загинула наша колега, фахівець 1 категорії відділу обліку та розрахунків за розподіл газу населенню Олена Броварчук”, – зазначено в повідомленні. 

Відомо, що Олена була чудовою, світлою і доброзичливою людиною. 

“Якщо ви колись думатимете, що у вашому житті трапляється щось погане, згадайте жінку, яка пожертвувала собою, щоб врятувати свою дитину… Донька Олени перебуває у лікарні з важкими травмами”, – додала Крісанова.


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