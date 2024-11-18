Рятувала доньку: у Миколаєві під час обстрілу загинула працівниця “Газмережі”

Під час російського обстрілу Миколаєва загинула працівниця місцевої філії “Газмережі” Олена Броварчук, яка закрила своєю собою доньку.

Про це у Телеграмі повідомила начальниця пресцентру Миколаївської філії “Газмережі” Ірина Крісанова

“Від терористичного обстрілу загинула наша колега, фахівець 1 категорії відділу обліку та розрахунків за розподіл газу населенню Олена Броварчук”, – зазначено в повідомленні.

Відомо, що Олена була чудовою, світлою і доброзичливою людиною.

“Якщо ви колись думатимете, що у вашому житті трапляється щось погане, згадайте жінку, яка пожертвувала собою, щоб врятувати свою дитину… Донька Олени перебуває у лікарні з важкими травмами”, – додала Крісанова.