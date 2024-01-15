Політика

Румунські фермери відновили блокування пунктів пропуску на кордоні з Україною

15 Січня 2024 14:37
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румунія, кордон

Румунські фермери відсьогодні поновили блокування руху вантажних автомобілів на напрямку пункту пропуску “Сірет”, який знаходиться навпроти українського пункту пропуску “Порубне”.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Також почалося блокування румунського пункту пропуску “Вікову-де-Сус”, що навпроти українського “Красноїльськ”.

“Рух вантажівок через пункти пропуску “Сірет” та “Вікову-де-Сус” заблоковано”, – йдеться в повідомленні.

Водночас інші види транспорту, а також пішоходи в обох пунктах пропуску оформлюються встановленим порядком як на в’їзд, так і виїзд з України, повідомили прикордонники.


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