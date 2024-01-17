Румунські фермери продовжують блокувати два пункти пропуску на кордоні з Україною

Пункти пропуску Сірет — Порубне та Вікову-де-Сус — Красноїльська на українсько-румунському кордоні досі заблоковані через протести румунських фермерів, попри їх домовленість з урядом країни, повідомив помічник начальника Чернівецького прикордонного загону Ігор Заруднєв у коментарі Укрінформу.

За його совами, КПП Сірет — Порубне блокується вже третю добу поспіль. У середу, 17 січня, румунські прикордонники пропустили першу партію з 10 вантажівок, проте на виїзд з України транспортні засоби не оформлюють.

В електронній черзі на проїзд через пункт Порубне зареєструвалися понад 1100 вантажівок. На КПП Вікову-де-Сус — Красноїльська перебувають близько 60 фур, пункт також залишається заблокованим, розповів Заруднєв.