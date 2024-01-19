Суспільство

Румунська сторона розблокувала рух українських вантажівок на одному з пунктів пропуску

19 Січня 2024 10:33
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кордон, румунія

Румуни 19 січня зняли блокаду у пункті пропуску “Вікову де Сус” – “Красноїльськ”.

Про це повідомляє Держприкордонслужба

“Від прикордонної поліції Румунії отримано інформацію про припинення блокування руху вантажних автомобілів перед пунктом пропуску “Вікову де Сус”, що навпроти українського пункту пропуску “Красноїльськ”.

Наразі пропуск всіх категорій транспортних засобів здійснюється у звичайному режимі”.

Прикордонники нагадали, що в пункті пропуску “Красноїльськ” перетнути державний кордон України з Румунією можна тільки порожнім вантажним транспортним засобам.


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