Розвідники уразили дороговартісний російський ЗРК

Воїни Головного управління розвідки завдали удару по російському зенітно-ракетному комплексу «Тор».
Як повідомили в ГУР, ворожий ЗРК у російсько-українському прикордонні виявили військовослужбовці 1-го дивізіону 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки «Чорний ліс».
Оператори ГУР МО України підняли в небо БПЛА “Warmate 3.0” і вирушили за наданими дружнім підрозділом координатами.
На підльоті росіяни спробували збити дрон ракетою з «Тора», але промазали ― ударний БПЛА продовжив рух.
“Внаслідок успішного вогневого ураження ворожої цілі москва втратила черговий дороговартісний зенітно-ракетний комплекс”, – йдеться у повідомленні ГУР.