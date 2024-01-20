Суспільство

Розвідники уразили дороговартісний російський ЗРК

20 Січня 2024 10:46
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гур

Воїни Головного управління розвідки завдали удару по російському зенітно-ракетному комплексу «Тор».

Як повідомили в ГУР, ворожий ЗРК у російсько-українському прикордонні виявили військовослужбовці 1-го дивізіону 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки «Чорний ліс».

Оператори ГУР МО України підняли в небо БПЛА “Warmate 3.0” і вирушили за наданими дружнім підрозділом координатами.

На підльоті росіяни спробували збити дрон ракетою з «Тора», але промазали ― ударний БПЛА продовжив рух.

“Внаслідок успішного вогневого ураження ворожої цілі москва втратила черговий дороговартісний зенітно-ракетний комплекс”, – йдеться у повідомленні ГУР.


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