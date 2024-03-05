Розвідка розповіла про долю екіпажу потопленого “Сергея Котова”

В українській розвідці заявили, що серед екіпажу патрульного корабля “Сергей Котов” Чорноморського флоту РФ, який потопили в Криму, є загиблі моряки.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в етері “Радіо Свободи”.

Стосовно екіпажу ситуація з’ясовується. Є загиблі і поранені, стверджує Юсов. Водночас є ймовірність, що частина екіпажу змогла евакуюватись. Відомо про понад 10 карет “швидкої”, які викликали на найближчій ділянці суходолу, додали в ГУР.