Розвідка назвала ім’я командира однієї з бригад, яка відповідає за удари “Шахедами” по Україні

Українська розвідка встановила особу командира російської бригади, яка здійснює атаки дронами по території України — це підполковник Руслан Нєґруб.
Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони.
За інформацією ГУР, Нєґруб очолює окрему бригаду безпілотної авіації ГРОМ “Каскад”, яка базується в місті Корєньовськ Краснодарського краю РФ. Саме це з’єднання запускає дрони-камікадзе типу Shahed, якими росіяни б’ють по Україні.
У відомстві уточнили, що Нєґрубу 41 рік, він є випускником Ставропольського вищого військового авіаційного інженерного училища. Одружений, має дорослого сина.
ГУР оприлюднило дані військового, а також його місце проживання.
Воєнний злочинець Нєгруб Руслан народився 4 січня 1983 року. Є випускником Ставропольського вищого військового авіаційного інженерного училища.
Одружений із Нєгруб Надеждой Ивановной, народженою 8 березня 1981 року. Подружжя виховує 20-річного сина. Адреса реєстрації/проживання сім’ї: Ставропольський край, м. Будённовск, вул. Северный микрорайон, буд. 1, кв. 76.