        Суспільство

        Розвідка назвала ім’я командира однієї з бригад, яка відповідає за удари “Шахедами” по Україні

        Федір Олексієв
        1 Серпня 2025 15:08
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        Російський військовий Нєгруб Руслан Николаевич / ГУР МО
        Російський військовий Нєгруб Руслан Николаевич / ГУР МО

        Українська розвідка встановила особу командира російської бригади, яка здійснює атаки дронами по території України — це підполковник Руслан Нєґруб.

        Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони.

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        За інформацією ГУР, Нєґруб очолює окрему бригаду безпілотної авіації ГРОМ “Каскад”, яка базується в місті Корєньовськ Краснодарського краю РФ. Саме це з’єднання запускає дрони-камікадзе типу Shahed, якими росіяни б’ють по Україні.

        У відомстві уточнили, що Нєґрубу 41 рік, він є випускником Ставропольського вищого військового авіаційного інженерного училища. Одружений, має дорослого сина.

        ГУР оприлюднило дані військового, а також його місце проживання.

        Воєнний злочинець Нєгруб Руслан народився 4 січня 1983 року. Є випускником Ставропольського вищого військового авіаційного інженерного училища.

        Одружений із Нєгруб Надеждой Ивановной, народженою 8 березня 1981 року. Подружжя виховує 20-річного сина. Адреса реєстрації/проживання сім’ї: Ставропольський край, м. Будённовск, вул. Северный микрорайон, буд. 1, кв. 76.


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