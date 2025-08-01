Розвідка назвала ім’я командира однієї з бригад, яка відповідає за удари “Шахедами” по Україні

Українська розвідка встановила особу командира російської бригади, яка здійснює атаки дронами по території України — це підполковник Руслан Нєґруб.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони.

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За інформацією ГУР, Нєґруб очолює окрему бригаду безпілотної авіації ГРОМ “Каскад”, яка базується в місті Корєньовськ Краснодарського краю РФ. Саме це з’єднання запускає дрони-камікадзе типу Shahed, якими росіяни б’ють по Україні.

У відомстві уточнили, що Нєґрубу 41 рік, він є випускником Ставропольського вищого військового авіаційного інженерного училища. Одружений, має дорослого сина.

ГУР оприлюднило дані військового, а також його місце проживання.