Політика

Розвідка Британії розповіла, що означає втеча росіян з позицій під Бахмутом

13 Травня 2023 10:45
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розвідка британії, бахмут

Протягом останніх чотирьох днів частини російської 72-ї окремої мотострілецької бригади, ймовірно, не організовано відійшли зі своїх позицій на південному фланзі Бахмутської операції. Українські сили повернули собі щонайменше кілометр території.

Про це повідомляє Британська розвідка.

Район має певне тактичне значення, оскільки це був російський плацдарм на західній стороні каналу Донецьк-Донбас, який позначає лінію фронту через частини сектора.

72 ОМСБр є частиною російського 3-го армійського корпусу, формування, створеного восени 2023 року, яке переслідують звинувачення у поганому моральному стані та обмеженій боєздатності.

Його розгортання в такому вимогливому та оперативно важливому секторі підкреслює серйозну нестачу в Росії надійних бойових підрозділів.

Втеча російських окупантів з позицій під Бахмутом свідчить про проблеми в армії РФ. Зокрема, про нестачу надійних бойових підрозділів.


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