Розробники російських гіперзвукових ракет заарештовані

Троє вчених новосибірського Інституту теоретичної та прикладної механіки (ІТПМ), які займалися створенням гіперзвукових літальних апаратів (у тому числі й ракети «Кинжал»), були по черзі заарештовані силовиками за статтею «Держзрада».

Про це пише Мoscow Times.

У вівторок співробітники ІТПМ опублікували відкритий лист, в якому повідомили про арешт за підозрою в держзраді Валерія Звегінцева — доктора технічних наук та головного наукового співробітника, який заснував в інституті лабораторію аерогазодинаміки великих швидкостей.

З 7 квітня Звегінців перебуває під домашнім арештом. Його безпосереднього керівника, директора ІТПМ Олександра Шиплюка, ще в серпні минулого року було поміщено в СІЗО «Лефортово» через кілька днів після арешту головного наукового співробітника Анатолія Маслова.

Обом пред’явлені звинувачення за тією ж статтею — 275 КК РФ «Держзрада». Маслова запідозрили у передачі Китаю даних, пов’язаних із гіперзвуковими технологіями.

У відкритому листі колеги виступили на захист заарештованих, заявляючи про їхню невинність.

Вони написали, що приводом для звинувачень стали доповіді на міжнародних семінарах та конференціях, публікації статей у журналах та участь у міжнародних наукових проектах.

Працівники інституту вважають, що без такої наукової діяльності робота дослідника неможлива. Вони також побоюються за власну долю.

Шиплюк та Маслов понад 10 років займалися гіперзвуковими ракетами.

Шиплюк останніми роками також займався захисним покриттям гіперзвукових ракет – цій темі присвячені його роботи, цитовані онлайн.

Загалом у Сибірському відділенні РАН, яке відоме сильним потенціалом у фізико-математичній області, кримінальне переслідування зазнали 16 осіб, включаючи екс-главу, академіка РАН Олександра Асєєва.

Один із вчених – 54-річний Дмитро Колкер, завідувач лабораторії квантових оптичних технологій Новосибірського державного університету, – помер у московському СІЗО незабаром після арешту співробітниками ФСБ.