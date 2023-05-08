Розбрат у російському війську

Ідуть із Бахмута чи залишаються — Міноборони РФ досі не підтвердило заяви Євгена Пригожина про те, що військові погодилися виконати його ультиматум. Фінансист приватної армії, який днями публічно облаяв міністра оборони та голову Генштабу, напередодні повідомив, що питання постачання нібито вже вирішено.

«Нам обіцяють дати боєприпасів та озброєння стільки, скільки нам потрібно, нам говорять про те, що ми можемо діяти в Артемівську (Бахмуті) так, як вважаємо за потрібне», – заявив Пригожин.

Він погрожував вивести з Бахмута своїх найманців, якщо йому не дадуть снаряди. Замінити їх у місті своїми підрозділами пропонував голова Чечні та навіть опублікував листа до президента РФ з проханням дати таке розпорядження. Однак тепер вагнерівці, ймовірно, залишаються на своїх позиціях. Таким поворотом Рамзан Кадиров, зважаючи на все, залишився незадоволений.

«Недомовленість у деяких моментах із командуванням ПВК залишилася, але з цим ми розберемося. Не в чатах чи телеграм-каналах, а наживо, віч-на-віч», – вступив у полеміку Кадиров.

Ситуація може загострити відносини між фактичними конкурентами за увагу Путіна, вважають експерти.

«Єдина інтрига, як мені здається, полягає в тому, хто важливіший для Путіна — Кадиров чи Пригожин? Кадиров вже увійшов у роль ментора щодо Пригожина. Їм доведеться між собою розбиратися у своєму становищі у цій ієрархії», – каже соціолог Микола Митрохін.

Конфлікт засновника ПВК «Вагнер» із Міноборони, який важко пояснити з погляду логіки, може стати провісником майбутніх похмурих подій, прогнозують окремі коментатори.

«У наростанні цієї ірраціональності я бачу головну емпіричну ознаку переходу громадянської війни в Росії у фазу відкритого горіння. Якось ми прокинемося і зрозуміємо, що це ранок стрілецької кари», – вважає політолог Володимир Пастухов.

Втім, американські військові аналітики вважають, що голова Чечні та фінансист найманців грають в одній команді. Проте їхні зусилля, мабуть, послаблюють російську армію, яка веде війну проти України.

Як пишуть аналітики ISW, успішні спільні зусилля Кадирова та Пригожина щодо шантажу вказують на те, що (начальник Генштабу Валерій) Герасимов насправді не контролює всі російські сили в Україні, незважаючи на те, що він є номінальним командувачем театру воєнних дій.

Висновки іноземних спостерігачів багато в чому збігаються з побоюваннями деяких російських прихильників війни.

«Скоро нас битимуть. Оскільки побити ворога у нас за зимово-весняну кампанію “не вийшло від слова зовсім”», – заявив Ігор Гіркін (Стрєлков).

Раніше призначена Кремлем влада окупованої Запорізької області заявила, що контрнаступ ЗСУ може розпочатися найближчими днями.