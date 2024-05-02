Росія постачає нафту в Північну Корею понад встановлений ООН рівень, – Reuters

Росія постачає нафтопродукти до Північної Кореї в обсягах, які порушують мандат Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй, заявив у четвер американський чиновник, додавши, що США планують нові санкції у відповідь.

Про це повідомляє Reuters.

За даними американських чиновників, тільки в березні Росія поставила до Північної Кореї понад 165 тисяч барелів переробленої нафти, і, з огляду на близьке розташування російських і північнокорейських торговельних портів, Росія може підтримувати ці поставки необмежено довго.