Економіка

Росія постачає нафту в Північну Корею понад встановлений ООН рівень, – Reuters

2 Травня 2024 18:03
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росія, корея
Ілюстративне фото / Reuters

Росія постачає нафтопродукти до Північної Кореї в обсягах, які порушують мандат Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй, заявив у четвер американський чиновник, додавши, що США планують нові санкції у відповідь.

Про це повідомляє Reuters.

За даними американських чиновників, тільки в березні Росія поставила до Північної Кореї понад 165 тисяч барелів переробленої нафти, і, з огляду на близьке розташування російських і північнокорейських торговельних портів, Росія може підтримувати ці поставки необмежено довго.


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