Росіяни знову вдарили КАБом по житловому будинку у Харкові

Російські окупаційні війська вдарили КАБом по приватному житловому будинку у Харкові.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Усього ворог вдарив трьома авіабомбами. Ще два удари, попередньо, – в лісовому масиві. Огляд триває”, – повідомив Синєгубов.

Як додав мер міста Ігор Терехов, є інформація про трьох постраждалих. Всі троє з осколковими пораненнями.

Раніше Повітряні Сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження.