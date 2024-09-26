Росіяни знову вдарили КАБом по житловому будинку у Харкові

Російські окупаційні війська вдарили КАБом по приватному житловому будинку у Харкові.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
“Усього ворог вдарив трьома авіабомбами. Ще два удари, попередньо, – в лісовому масиві. Огляд триває”, – повідомив Синєгубов.
Як додав мер міста Ігор Терехов, є інформація про трьох постраждалих. Всі троє з осколковими пораненнями.
Раніше Повітряні Сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження.