Кримінал

Росіяни знову вдарили КАБом по житловому будинку у Харкові
26 Вересня 2024 17:01
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Російські окупаційні війська вдарили КАБом по приватному житловому будинку у Харкові.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Усього ворог вдарив трьома авіабомбами. Ще два удари, попередньо, – в лісовому масиві. Огляд триває”, – повідомив Синєгубов.

Як додав мер міста Ігор Терехов, є інформація про трьох постраждалих. Всі троє з осколковими пораненнями.

Раніше Повітряні Сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації  на північно-східному  напрямку та загрозу застосування авіаційних засобів ураження.


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