Кримінал

Росіяни знову скинули керовані авіабомби на Херсон

15 Жовтня 2023 18:28
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херсон

Близько 17.00 російська авіація завдала удару двома КАБ по Херсону та передмістю.

За словами керівника Херсонької МВА Руслана Мрочко, інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.

“Тільки на Херсонську міську територіальну громаду сьогодні ворог скинув чотири керовані авіабомби!”, – зазначив він.

Раніше Мрочко повідомляв про обстріл Херсону із тимчасово окупованого лівого берега.

“В Корабельному районі зафіксовано руйнування житлової забудови”, повідомив Роман Мрочко.

“У Херсоні лунають вибухи! Місто під щільним вогнем з боку російських окупаційних військ! Через ворожі обстріли пошкоджено лінії електропередач, є руйнування будинків”, – написав начальник МВА в телеграмі.


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