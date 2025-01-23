Кримінал

Росіяни знову розстріляли групу українських полонених
23 Січня 2025 12:05
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Російські окупанти розстріляли шістьох українських військовополонених, відео злочину зняли самі загарбники. Омбудсмен Дмитро Лубінець вже повідомив про це ООН та Міжнародний комітет Червоного Хреста.

На кадрах видно, як українських полонених розстрілюють по черзі. Сьомий військовий лежить на землі, його доля невідома. Один із російських солдатів наказує полоненим “лежати та закрити рот”, а інший, знімаючи відео, заявляє: “Один — мій” і власноруч стріляє в українця.

Лубінець закликав міжнародну спільноту не ігнорувати ці злочини: “Відсутність відповідальності перетворив злочин у системність. На це не можна закривати очі! Україна потребує справедливості та відповідальності для тих, хто вчиняє злочини і не дотримується жодних норм!”

Офісом Генерального прокуро розпочато розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

“За попередніми даними, під час штурму позицій українських військ на Донеччині окупанти захопили в полон шістьох військовослужбовців Сил оборони України та у подальшому розстріляли. Розстріл військовополонених є серйозним порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими та класифікується як тяжкий міжнародний злочин”, – зазначили у прокуратурі.


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