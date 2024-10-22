Росіяни знову бомбардують Харків

Російські окупаційні війська знову атакували Харків авіабомбами, у місті пролунало кілька вибухів.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
“У місті чутно звуки вибухів – окупанти атакують Харків КАбами. Будьте обережні”, – повідомив мер.
За попередньою інформацією, зафіксовані влучання у Холодногірському та Салтівському районах Харкова.
Інформація про постраждалих не надходила.
Доповнено 21:55 У Холодногірському районі Харкова пожежа на місці влучання, повідомив міський голова Терехов.
У Київському районі є влучання поряд з навчальним закладом, у будинках поруч частково повилітали шибки.
Обстріли Харкова керованими авіабомбами останнім часом є регулярними. Росіяни тероризують мирне населення міста постійно атакують цивільні об’єкти.