Кримінал

Росіяни знову бомбардують Харків
22 Жовтня 2024 21:38
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обстріли
Харків восени / Фото: Суспільне

Російські окупаційні війська знову атакували Харків авіабомбами, у місті пролунало кілька вибухів.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

“У місті чутно звуки вибухів – окупанти атакують Харків КАбами. Будьте обережні”, – повідомив мер.

За попередньою інформацією,  зафіксовані влучання у Холодногірському та Салтівському районах Харкова. 

Інформація про постраждалих не надходила.

Доповнено 21:55 У Холодногірському районі Харкова пожежа на місці влучання, повідомив міський голова Терехов.

У Київському районі є влучання поряд з навчальним закладом, у будинках поруч частково повилітали шибки.

Обстріли Харкова керованими авіабомбами останнім часом є регулярними. Росіяни тероризують мирне населення міста постійно атакують цивільні об’єкти.


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