Росіяни знову бомбардують Харків

Російські окупаційні війська знову атакували Харків авіабомбами, у місті пролунало кілька вибухів.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

“У місті чутно звуки вибухів – окупанти атакують Харків КАбами. Будьте обережні”, – повідомив мер.

За попередньою інформацією, зафіксовані влучання у Холодногірському та Салтівському районах Харкова.

Інформація про постраждалих не надходила.

Доповнено 21:55 У Холодногірському районі Харкова пожежа на місці влучання, повідомив міський голова Терехов.

У Київському районі є влучання поряд з навчальним закладом, у будинках поруч частково повилітали шибки.

Обстріли Харкова керованими авіабомбами останнім часом є регулярними. Росіяни тероризують мирне населення міста постійно атакують цивільні об’єкти.