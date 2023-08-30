Суспільство

Росіяни змінюють маркування на крилатих ракетах з метою заплутати ЗСУ

30 Серпня 2023 12:17
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зсу, ракети

Російські окупанти намагаються заплутати українських військових, змінюючі серійні номери ракет, якими вони атакують нашу державу.

На це звернуло увагу видання Defense Express.

Як зазначається, російські військові почали позначати свої ракети дивною послідовністю цифр. На місці, де зазвичай містяться відомості щодо кварталу та року випуску, розташовані дві цифри вісім.

В теорії, друга вісімка має позначати рік – тобто 2018, водночас перша цифра повинна інформувати про квартал. Через це не виключено, що окупанти хочуть ввести українських військових в оману, визначивши для себе нові способи нумерації дати випуску ракет, щоб по уламках було важче робити якісь висновки.


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