Росіяни збили лише 2 з 8 ракет ATACMS випущених Україною, – Reuters 

У вівторок Україна застосувала американські ракети ATACMS для удару по російській території. Удар було завдано по російському складу озброєнь у Брянській області.

Як повідомляє Reuters з посиланням на американського чиновника, Росія змогла перехопити всього 2 з 8 ракет (міноборони РФ заявило про збиття 5 із 6 ракет).

Як пише агенство, дозвіл на використання ATACMS надає Україні новий потенціал для ураження російських цілей.

У ніч проти вівторка, 19 листопада, у місті Карачев Брянської області Росії стався потужний вибух біля великого арсеналу.

В українському Генеральному штабі підтвердили удар по російському складу цієї ночі: військові заявили, що підрозділи ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали вогневого ураження по арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення поблизу міста Карачев Брянської області РФ.