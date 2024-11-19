Суспільство

Росіяни збили лише 2 з 8 ракет ATACMS випущених Україною, – Reuters 
19 Листопада 2024 21:45
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війна, росія
Реактивна установка М270 запускає ракету ATACMS / Фото: Армія США

У вівторок Україна застосувала американські ракети ATACMS для удару по російській території. Удар було завдано по російському складу озброєнь у Брянській області.

Як повідомляє Reuters з посиланням на американського чиновника, Росія змогла перехопити всього 2 з 8 ракет (міноборони РФ заявило про збиття 5 із 6 ракет).

Як пише агенство, дозвіл на використання ATACMS надає Україні новий потенціал для ураження російських цілей.

У ніч проти вівторка, 19 листопада, у місті Карачев Брянської області Росії стався потужний вибух біля великого арсеналу.

В українському Генеральному штабі підтвердили удар по російському складу цієї ночі: військові заявили, що підрозділи ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали вогневого ураження по арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення поблизу міста Карачев Брянської області РФ.


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