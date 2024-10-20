Росіяни заявили про атаку понад 100 українських безпілотників

Міноборони РФ повідомило про знищення 110 безпілотників над сімома регіонами.

За даними відомства, було атаковано відразу кілька російських регіонів.

43 безпілотники нібито було збито над територією Курської області, 27 – над Липецькою областю, 18 – над територією Орловської області, 8 – у Нижегородській області, 7 – у Бєлгородській області, 6 – у Брянській області, і один – над територією Московської області.

За повідомленнями регіональної влади, у Дзержинську Нижегородської області постраждали четверо людей. Російські телеграм-канали повідомляли, що можливою ціллю безпілотників було оборонне підприємство – «Заводу імені Я. М. Свердлова», яке виробляє вибухівку, зокрема для потреб російської армії. Офіційного підтвердження цієї інформації поки що немає.

У Липецьку уламки безпілотника впали на проїжджу частину в житловому мікрорайоні.

За попередніми даними, в аеропорту Казані введено план «Ковьор». Затримано кілька рейсів на виліт і на приліт.