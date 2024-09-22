Кримінал

Росіяни завдали удару по Краматорську, важко поранено підлітка
22 Вересня 2024 20:38
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краматорськ
Дим над Краматорськом після прильоту / Скриншот відео

Російські війська ввечері в неділю завдали удару по Краматорську Донецької області, внаслідок чого тяжко поранено 16-річну дівчину, також ще п’ятеро постраждалих, повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

«Надвечір 22 вересня російські війська завдали удару по Краматорську. Внаслідок обстрілу є поранені», – написав він у Facebook.

За словами мера, серед поранених – 16-річна дівчина, яка перебуває у важкому стані.

Крім того, пошкоджено фасади та скління багатоквартирних житлових будинків, будинки приватної забудови, а також автомобілі краматорців.

Ще поранено п’ятеро громадян, повідомив голова Донецької військової адміністрації в області Вадим Філашкін.

«Місто потрапило під ворожий вогонь сьогодні ввечері. Серед поранених – 16-річна дівчина, яка перебуває у важкому стані. Пошкоджено 4 будинки і 2 автомобілі», – сказано в повідомленні Філашкіна.


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