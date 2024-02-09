Росіяни завдали нових ударів по Харкову

Вибухи пролунали у Харкові ввечері 9 лютого.

Перший вибух чули о 22:44, у місті пролунало щонайменше чотири вибухи.

Керівник обладміністрації Олег Синєгубов повідомив про російські БПЛА і закликав перебувати в укритті.

Під ударами РФ у Харкові цивільна інфраструктура, повідомив міський голова Ігор Терехов.

Російські війська завдали ударів Shahed по Харкову та Великому Бурлуку, повідомив начальник обладміністрації Олег Синєгубов. На цю хвилину поранених та загиблих немає. За його словами, у Харкові зафіксували влучання у Немишлянському районі. У Великому Бурлуці поцілили у ресторан і лікарню.