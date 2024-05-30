Росіяни завдали авіаудару по Руській Лозовій

Російські окупаційні війська вдарили керованою авіабомбою по цивільних об’єктах у селі Руська Лозова Харківської області.

Про це повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

“Російські терористи вдарили КАБом по цивільним об’єктам у Руській Лозовій. Профільні служби працюють на місці, — йдеться у дописі.

Внаслідок удару поранено двох місцевих мешканців. Одного чоловіка доставлено до лікарні у середньому стані, іншому надано допомогу на місці.

Суттєвих пошкоджень зазнали щонайменше 3 приватних будинки.