Росіяни запустили в Китаї програму виробництва далекобійних ударних дронів, – Reuters

Росія запустила в Китаї програму виробництва далекобійних безпілотників для ударів по Україні.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в європейській розвідці і документи, з якими ознайомились агентство.

“Купол”, дочірнє підприємство російської державної збройової компанії “Алмаз-Антей”, розробило і провело льотні випробування нової моделі безпілотника під назвою “Гарпія-3” в Китаї за допомогою місцевих фахівців”, – йдеться в одному з документів який є у розпорядженні Reuters.

У наступному звіті “Купол” повідомив міністерству оборони РФ, що він може виробляти нові безпілотники у великих масштабах на заводі в Китаї, а зброє може бути використана у війні проти України.

Державний департамент США та український уряд не відповіли на запити агентства. Минулого тижня американські чиновники висловили занепокоєння з приводу того, що Китай підтримує російську військову машину.