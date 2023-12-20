Росіяни вивели у Чорне море ракетоносій з Калібрами

У середу, 20 грудня, російські окупанти вивели у Чорне море підводний ракетоносій, спорядження якого до чотирьох ракет типу Калібр.

Про це повідомили Сили оборони півдня.

«В Чорне море після тритижневої паузи ворог вивів підводний ракетоносій, спорядження якого до чотирьох ракет типу Калібр», — йдеться у повідомленні.

Всього на бойовому чергуванні п’ять російських кораблів у Чорному морі та один в Азовському.

У Силах оборони зазначили, що рівень ракетної небезпеки підвищено, тому закликали не нехтувати сигналами повітряної тривоги.