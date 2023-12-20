Суспільство

Росіяни вивели у Чорне море ракетоносій з Калібрами

20 Грудня 2023 15:28
читать на русском →
чорне море

У середу, 20 грудня, російські окупанти вивели у Чорне море підводний ракетоносій, спорядження якого до чотирьох ракет типу Калібр.

Про це повідомили Сили оборони півдня.

«В Чорне море після тритижневої паузи ворог вивів підводний ракетоносій, спорядження якого до чотирьох ракет типу Калібр», — йдеться у повідомленні.

Всього на бойовому чергуванні п’ять російських кораблів у Чорному морі та один в Азовському.

У Силах оборони зазначили, що рівень ракетної небезпеки підвищено, тому закликали не нехтувати сигналами повітряної тривоги.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
20 Грудня 2023 16:18

Потреба у повістках відпаде, коли реєстр військовозобов’язаних запрацює наповну — Фітьо
20 Грудня 2023 16:41

У “Дії” запрацювала послуга перереєстрації автівок
20 Грудня 2023 15:40

СБУ оголосила підозру голові ЦВК Росії
20 Грудня 2023 14:05

Окупанти знищили склад гуманітарної допомоги “Червоного Хреста” у Херсоні
20 Грудня 2023 10:41

Америка домовляється з Японією про ракети ЗРК Patriot для України – WP
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Чи вже час всім разом нарешті почати *бошити?
Сергій ПРИТУЛА

Трохи прикро…
Віталій ПОРТНИКОВ

Слово пацана
Сергій ФУРСА

Що по допомозі США? Нас всі кинули? Ми всі помремо?
Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
Леонід МАСЛОВ

Содоміт-росіянин — все одно росіянин
усі думки