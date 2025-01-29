Росіяни вимагають від Google вже два дуодецильйони рублів

Загальна сума позовних вимог 17 російських телеканалів до корпорації Google через блокування їхніх ютьюб-акаунтів зросла до 1,81 дуодецильйона рублів, повідомляють росЗМІ.

Дуодецильйон – це одиниця з 39 нулями.

Російський суд 2021 року призначив Google прогресуючий штраф через те, що корпорація відмовилася відновити на YouTube російські пропагандистські канали, зокрема, Першого каналу, НТВ, “Звєзди”, Маргарити Симоньян.

За рішенням суду, за кожен день “простою” компанії нараховують штраф 100 тисяч рублів, причому щотижня сума подвоюється доти, доки Google не виконає рішення.

Сума прогресуючого штрафу, призначеного Google, не обмежена. Наприкінці жовтня 2024 року вона досягла двох ундециліонів – одиниці з 36 нулями. У певний момент сума може перевищити гугол – одиницю зі 100 нулями. Гугол – це математичний термін, що дав назву пошуковій системі.