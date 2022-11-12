Росіяни вигадали собі нову “столицю” Херсонщини, а в Херсоні намагаються партизанити

Росія після деокупації Херсона назвала Генічеськ новою “столицею” окупованої Херсонської області.

Про це повідомляє кремлівське видання ТАСС

Генічеськ був обраний тимчасовою столицею Херсонської області, там знаходяться основні органи влади, заявив так званий “представник” окупаційної “адміністрації регіону”.

Хоча контингенти російських солдатів залишаються на західному березі, вони розпорошені по всій області та намагаються відступити, оскільки українські сили просуваються до річки Дніпро, хоча деякі, можливо, залишилися, намагаючись вести партизанську діяльність невеликими групами, повідомляє ISW.

Незрозуміло, скільки російських солдатів наразі залишається на західному березі. Російські джерела зазначили, що відхід тривав три дні, і стверджували, що 20 000 російських військовослужбовців і 3500 одиниць військової техніки перейшли через Дніпро