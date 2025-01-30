Суспільство

Росіяни втратили в Україні 1270 солдатів, чотири танки та понад 100 одиниць техніки за добу
30 Січня 2025 08:55
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Знищений російський танк / Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ
Знищений російський танк / Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження особового складу та техніки, один засіб ППО, а також два інших важливих об’єкти російських загарбників.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загалом, за добу, що минула, втрати російських загарбників склали 1270 солдатів.

Також українські військові знешкодили:

  • 4 танки;
  • 17 бойових броньованих машин;
  • 17 артилерійських систем;
  • 54 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 85 автомобілів та цистерн з ПММ;
  • 4 одиниці спецтехніки.

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