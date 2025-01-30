Росіяни втратили в Україні 1270 солдатів, чотири танки та понад 100 одиниць техніки за добу

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження особового складу та техніки, один засіб ППО, а також два інших важливих об’єкти російських загарбників.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загалом, за добу, що минула, втрати російських загарбників склали 1270 солдатів.

Також українські військові знешкодили: