Росіяни вперше застосували ФАБ-500 з модулем планерування та корекції для удару по Харкову 

Росіяни вперше вдарили по Харкову ФАБ-500 з модулем планерування та корекції. Про це “Суспільне” повідомив керівник Харківської облпрокуратури Олександр Фільчаков.

“Вона вдвічі потужніша за КАБ- і ФАБ-250, які використовували раніше, якими щодня бомбардують Харків”, – зазначив Фільчаков.

За його словами, дві авіабомби запускали з літака Су-34 з Майського у Білгородській області, від місця запуску до місця влучання — 65 кілометрів.

Російська армія 27 червня атакувала Харків авіабомбами, під ударом був Київський район міста. У результаті удару постраждали чотири людини.