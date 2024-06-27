Кримінал

Росіяни вперше застосували ФАБ-500 з модулем планерування та корекції для удару по Харкову 
27 Червня 2024 18:18
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обстріли
Авіабомба з модулем УМПК під крилом російського винищувача-бомбардувальника Су-34 / Фото: росЗМІ

Росіяни вперше вдарили по Харкову ФАБ-500 з модулем планерування та корекції. Про це “Суспільне” повідомив керівник Харківської облпрокуратури Олександр Фільчаков.

“Вона вдвічі потужніша за КАБ- і ФАБ-250, які використовували раніше, якими щодня бомбардують Харків”, – зазначив Фільчаков.

За його словами, дві авіабомби запускали з літака Су-34 з Майського у Білгородській області, від місця запуску до місця влучання — 65 кілометрів.

Російська армія 27 червня атакувала Харків авіабомбами, під ударом був Київський район міста. У результаті удару постраждали чотири людини.


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Росіяни вперше застосували ФАБ-500 з модулем планерування та корекції для удару по Харкову 
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