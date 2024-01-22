Суспільство

Росіяни вночі атакували Україну 8 “шахедами”

22 Січня 2024 06:56
ппо

У ніч на понеділок, 22 січня, російські війська запустили для атаки по Україні ударні безпілотники. Повітряним силам вдалося знищити усі вісім ворожих “шахедів”.

Про це повідомляє пресцентр Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що окупанти вночі запустили 8 ударних БПЛА типу Shahed-136/131 із району Приморсько-Ахтарська у РФ.

Усі вісім “шахедів” вдалося знищити зенітним ракетним підрозділам та мобільним вогневим групам Повітряних сил і Сил оборони України. 

ППО працювала в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей.


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