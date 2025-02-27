Кримінал

Росіяни вкотре  обстріляли Костянтинівку: є загиблий та поранені
27 Лютого 2025 16:58
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Російські окупаційні війська вкотре обстріляли Костянтинівку Донецької області. Ворог наносив удари з реактивної систем залпового вогню “Смерч” і 152-мм артилерії.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Спочатку окупанти відкрили вогонь зі ствольної артилерії по приватному сектору, внаслідок чого у власному будинку загинув 32-річний чоловік.

Згодом армія РФ завдала ще двох ударів із РСЗВ, обстрілявши житловий квартал. Поранення отримали троє чоловіків віком 48, 62 та 70 років, а також 82-річна жінка. У них діагностували мінно-вибухові травми, осколкові поранення та контузію. Лікарі оцінюють стан одного з постраждалих як середньої тяжкості.

За фактом атаки прокуратура відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 ККУ — порушення законів та звичаїв війни.

Наслідки обстрілу Костянтинівки / Фото: Донецька ОВА

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