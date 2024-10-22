Суспільство

Росіяни “вклинились” в лінію оборони біля Часового Яру, – 24 ОМБр
22 Жовтня 2024 16:43
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війна
Зруйнований росіянами Часів Яр / Фото: 24 ОМБр імені короля Данила

Російським окупаційним військам вдалось “вклинитися” в українську лінію оборони біля міста Часів Яр та перетнути канал Сіверський Донець – Донбас.

Про це в етері “Суспільного” повідомив представник пресслужби 24 Окремої механізованої бригади ім. Короля Данила Іван Петричак.

“На жаль, днями окупантам вдалося вклинитися в нашу лінію оборони, перейшовши канал. Йде робота на знищення цього противника. Зараз тривають запеклі бої. Ситуація була напруженою упродовж останнього місяця й не було жодного дня, коли окупанти не намагалися штурмувати. Окупанти намагаються знищувати усе, застосовують авіацію”, – каже Петричак.

За його словами, російська армія підлаштувалась під погодні умови та змогла перейти канал.

“Удень сонце, вночі та ввечері йде дощ, тому був сильний туман, і окупанти використали вкотре зміну погоди на свою користь, аби перейти канал. Нині він заблокований, триває робота з локалізації, і зараз усі сили бригади спрямовані на те, щоб знищувати окупанта в тому квадраті, де він зараз заблокований. Ситуація контрольована”, – додав він.


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