Росіяни “вклинились” в лінію оборони біля Часового Яру, – 24 ОМБр

Російським окупаційним військам вдалось “вклинитися” в українську лінію оборони біля міста Часів Яр та перетнути канал Сіверський Донець – Донбас.

Про це в етері “Суспільного” повідомив представник пресслужби 24 Окремої механізованої бригади ім. Короля Данила Іван Петричак.

“На жаль, днями окупантам вдалося вклинитися в нашу лінію оборони, перейшовши канал. Йде робота на знищення цього противника. Зараз тривають запеклі бої. Ситуація була напруженою упродовж останнього місяця й не було жодного дня, коли окупанти не намагалися штурмувати. Окупанти намагаються знищувати усе, застосовують авіацію”, – каже Петричак.

За його словами, російська армія підлаштувалась під погодні умови та змогла перейти канал.

“Удень сонце, вночі та ввечері йде дощ, тому був сильний туман, і окупанти використали вкотре зміну погоди на свою користь, аби перейти канал. Нині він заблокований, триває робота з локалізації, і зараз усі сили бригади спрямовані на те, щоб знищувати окупанта в тому квадраті, де він зараз заблокований. Ситуація контрольована”, – додав він.