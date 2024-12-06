Кримінал

Росіяни вдарили ракетою по адмінбудівлі Кривого Рогу
6 Грудня 2024 17:40
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обстріли
Ілюстративне фото / ДСНС

Російські окупаційні війська вдарили ракетою по адміністративній будівлі Кривого рогу. Внаслідок атаки загинули дві людини.

Про це повідомляє Головне в Україні з посиланням на Дніпропетровську ОВА.

“У Кривому Розі двоє загиблих. І, попередньо, 8 постраждалих. З них половина – госпіталізовані в стані середньої тяжкості”, – зазначив очільник ОВА Сергій Лисак.

Також відомо про постраждалого 6-річного хлопчика, він також у лікарні в стані середньої тяжкості.

Лисак додав, що ще одна людина не виходить на зв’язок. Рятувальники обстежують місце удару.

Оновлено: Вже відомо про 13 постраждалих у Кривому Розі. Із них п’ятеро – в лікарні.


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