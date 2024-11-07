Росіяни вдарили по житлових будинках і лікарні у Запоріжжі

Російські окупаційні війська атакували Запоріжжя ракетами та авіабомбами, є влучання по житлових будинках та лікарні.
Як розповів очільник ОВА Іван Федоров, по мітсу було завдано п’ять ударів.
Також відомо про поранених, їх кількість як і масштаби руйнувань встановлюються.
В одному з районів міста, що зазнав атаки, розгорнуті пункти незламності.
“Аварійні служби, групи екстреної медичної допомоги, комунальники, представники соцзахисту. Людям надається вся необхідна допомога”, – повідомила секретар Запорізької міськради Регіна Харченко.