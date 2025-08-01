        Кримінал

        Росіяни вдарили по вокзалу в Сумах

        Федір Олексієв
        1 Серпня 2025 18:31
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        Пошкоджений внаслідок російських ударів пасажирський вагон / Фото: Укрзалізниця
        Пошкоджений внаслідок російських ударів пасажирський вагон / Фото: Укрзалізниця

        Суми знову опинились під російським обстрілом. Ударів зазнали кілька об’єктів, зокрема й залізничний вокзал.

        Про це повідомила Укрзалізниця.

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        Під час атаки було пошкоджено вікна в поїзді №45 сполученням Харків — Ужгород, який стояв на вокзалі. Пасажири не постраждали — залізничники пересадили людей до інших вагонів, і поїзд вирушив далі за графіком.

        Раніше цього ж дня російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Сумського району. За словами очільника Сумської ОВА Олега Григорова, внаслідок обстрілів частина мешканців залишилася без світла.


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