Росіяни вдарили по вокзалу в Сумах

Суми знову опинились під російським обстрілом. Ударів зазнали кілька об’єктів, зокрема й залізничний вокзал.

Про це повідомила Укрзалізниця.

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Під час атаки було пошкоджено вікна в поїзді №45 сполученням Харків — Ужгород, який стояв на вокзалі. Пасажири не постраждали — залізничники пересадили людей до інших вагонів, і поїзд вирушив далі за графіком.

Раніше цього ж дня російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Сумського району. За словами очільника Сумської ОВА Олега Григорова, внаслідок обстрілів частина мешканців залишилася без світла.