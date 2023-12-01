Суспільство

Росіяни вдарили по Україні ракетами та дронами

1 Грудня 2023 07:54
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ппо, ракетний удар

У ніч на 1 грудня 2023 року противник атакував Україну ударними БпЛА типу “Shahed” та керованими авіаційними ракетами.

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Усього ворог застосував дві КАР Х-59 та 25 ударних БпЛА  “Shahed-136/131”.

Основний напрямок удару – південь та схід країни.

“До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

В результаті бойової роботи знищено 18 ударних БпЛА, одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях”, – повідомили ПС.


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