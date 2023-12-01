Росіяни вдарили по Україні ракетами та дронами

У ніч на 1 грудня 2023 року противник атакував Україну ударними БпЛА типу “Shahed” та керованими авіаційними ракетами.
Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Усього ворог застосував дві КАР Х-59 та 25 ударних БпЛА “Shahed-136/131”.
Основний напрямок удару – південь та схід країни.
“До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
В результаті бойової роботи знищено 18 ударних БпЛА, одну керовану авіаційну ракету Х-59.
Протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях”, – повідомили ПС.