Кримінал

Росіяни вдарили по п’ятиповерхівці у Нікополі

28 Листопада 2023 10:20
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обстріл

Російські терористи вранці 28 листопада обстріляли п’ятиповерхівку у місті Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок атаки загинув чоловік, ще дві жінки отримали поранення.

Про це повідомляє глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Зранку окупанти вдарили по Нікополю. Артилерійський снаряд поцілив по п’ятиповерхівці”, – повідомив Лисак.

За його словами, внаслідок обстрілу загинув 63-річний чоловік. Також постраждали дві жінки – 65 та 63 років.

Окрім того, під завалами будинку ще можуть бути люди.


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