Росіяни вдарили по Харкову, є загиблий та поранені

У Харкові вдень 27 березня пролунали вибухи. Як повідомив мер міста Ігор Терехов, внаслідок удару є загиблі та поранені.

“Удар по житловому мікрорайону Харкова у багатоквартирні будинки. Є загиблі та поранені.

Це черговий акт кривавого терору проти українців”, – зазначив Терехов.

Як повідомив очільник ХОВА Олег Синегубов, окупанти завдали два удари по Шевченківському району міста.

“Типу озброєння встановлюється”, – додав Синегубов.

Нині на місцях влучань у житлову інфраструктуру працюють відповідні служби.