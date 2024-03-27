Кримінал

Росіяни вдарили по Харкову, є загиблий та поранені

27 Березня 2024 16:14
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обстріл
Ракети РФ С-300 над Харковом / Фото: AP

У Харкові вдень 27 березня пролунали вибухи. Як повідомив мер міста Ігор Терехов, внаслідок удару є загиблі та поранені.

“Удар по житловому мікрорайону Харкова у багатоквартирні будинки. Є загиблі та поранені. 

Це черговий акт кривавого терору проти українців”, – зазначив Терехов.

Як повідомив очільник ХОВА Олег Синегубов, окупанти завдали два удари по Шевченківському району міста.

“Типу озброєння встановлюється”, – додав Синегубов.

Нині на місцях влучань у житлову інфраструктуру працюють відповідні служби.


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