Росіяни вдарили по Харкову ракетами С-300

У ніч на 8 грудня російські військові завдали 6 ударів ракетами по Харкову.

Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram, Поліція Харківської області

Зафіксовано влучання в Холодногірському та Шевченківському районах міста.

За попередньою інформацією, обстріл вівся ракетами С-300.

Є пошкодження цивільної житлової інфраструктури.

За даними поліції, поранення отримала 36-річна жінка. Медична допомога їй надана на місці. 25-річний чоловік з травмами госпіталізований до лікарні. Стан здоров’я задовільний.