Суспільство

Росіяни вдарили по Харкову ракетами С-300

8 Грудня 2023 07:07
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харків, ракетні обстріли

У ніч на 8 грудня російські військові завдали 6 ударів ракетами по Харкову.

Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram, Поліція Харківської області

Зафіксовано влучання в Холодногірському та Шевченківському районах міста. 

За попередньою інформацією, обстріл вівся ракетами С-300.

Є пошкодження цивільної житлової інфраструктури.

За даними поліції, поранення отримала 36-річна жінка. Медична допомога їй надана на місці. 25-річний чоловік з травмами госпіталізований до лікарні. Стан здоров’я задовільний.


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