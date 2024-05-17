Росіяни вдарили по Харкову авіабомбами

Російські окупаційні війська атакувала Харків керованими авіабомбами.

Удари по місту підтвердив міський голова Ігор Терехов та керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Вони закликали перебувати в укриттях.

“Прильотів було кілька, на місцях влучань пожежі. Інформація щодо постраждалих уточнюється”, – зазначив Терехов.

UPD 16:00 На даний момент відомо про пʼятьох постраждалих, це цивільні чоловіки.

UPD 16:20 Одна людина загинула та четверо зазнали поранень внаслідок авіаударів по Харкову, повідомив уточнену інформацію міський голова Ігор Терехов.