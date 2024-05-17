Кримінал

Росіяни вдарили по Харкову авіабомбами

17 Травня 2024 15:55
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Російські окупаційні війська атакувала Харків керованими авіабомбами. 

Удари по місту підтвердив міський голова Ігор Терехов та керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Вони закликали перебувати в укриттях.

“Прильотів було кілька, на місцях влучань пожежі. Інформація щодо постраждалих уточнюється”, – зазначив Терехов.

UPD 16:00 На даний момент відомо про пʼятьох постраждалих, це цивільні чоловіки.

UPD 16:20 Одна людина загинула та четверо зазнали поранень внаслідок авіаударів по Харкову, повідомив уточнену інформацію міський голова Ігор Терехов.


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