Кримінал

Росіяни вдарили по будівельному гіпермаркету в Харкові, відомо про двох загиблих

25 Травня 2024 16:44
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харків, обстріли
Місце прильоту в Харкові / Фото із соцмереж

Російські війська обстріляли будівельний гіпермаркет в Харкові, на вул Героїв труда на Салтівці.

Як повідомив міський голова Ігор Терехов, точно відомо про двох загиблих.

Відомо також про чотирьох поранених.


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