Росіяни вдарили по будівельному гіпермаркету в Харкові, відомо про двох загиблих

Російські війська обстріляли будівельний гіпермаркет в Харкові, на вул Героїв труда на Салтівці.
Як повідомив міський голова Ігор Терехов, точно відомо про двох загиблих.
Відомо також про чотирьох поранених.
Російські війська обстріляли будівельний гіпермаркет в Харкові, на вул Героїв труда на Салтівці.
Як повідомив міський голова Ігор Терехов, точно відомо про двох загиблих.
Відомо також про чотирьох поранених.
Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter