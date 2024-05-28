Росіяни вдарили авіабомбами по харківському гольф-клубу (фото)

Російські окупаційні війська завдали авіаударів по гольф-клубу в Київському районі на околиці Харкова.

Уламками від двох боєприпасів вибило вікна в ресторані на території та в клубному домі. Після влучань зайнялася трава, вигоріло декілька тисяч квадратних метрів газону.

Пожежу вдалося ліквідувати швидше, бо після влучань працівники увімкнули системи поливу, розповів “Суспільне Харків” власник клубу Юрій Сапронов.

Росіяни вдарили двома авіабомбами по гольф-клубу в Харкові / Фото: Суспільне

“Під час повномасштабного вторгнення клуб законсервували. На території в момент ударів перебували п’ятеро працівників: підстригали, поливали траву. Це щастя, що ніхто з них не дістав поранень”, — розповів Сапронов.

По території гольф-клубу в Харкові росіяни б’ють не вперше: за словами Юрія Сапронова, поля відновлювали після 31 вирви від ударів росіян у 2022 році