Кримінал

Росіяни вдарили авіабомбами по харківському гольф-клубу (фото)

28 Травня 2024 20:32
читать на русском →

Російські окупаційні війська завдали авіаударів по гольф-клубу в Київському районі на околиці Харкова.

Уламками від двох боєприпасів вибило вікна в ресторані на території та в клубному домі. Після влучань зайнялася трава, вигоріло декілька тисяч квадратних метрів газону.

Пожежу вдалося ліквідувати швидше, бо після влучань працівники увімкнули системи поливу, розповів “Суспільне Харків” власник клубу Юрій Сапронов.

Росіяни вдарили двома авіабомбами по гольф-клубу в Харкові / Фото: Суспільне

“Під час повномасштабного вторгнення клуб законсервували. На території в момент ударів перебували п’ятеро працівників: підстригали, поливали траву. Це щастя, що ніхто з них не дістав поранень”, — розповів Сапронов.

По території гольф-клубу в Харкові росіяни б’ють не вперше: за словами Юрія Сапронова, поля відновлювали після 31 вирви від ударів росіян у 2022 році


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
28 Травня 2024 18:49

Росіяни хочуть відкрити новий фронт на півночі, – очільник Міноборони
28 Травня 2024 20:27

Суд обрав запобіжний захід ексзаступнику керівника ОП
28 Травня 2024 19:39

Україна та Португалія уклали безпекову угоду
28 Травня 2024 17:14

Україна отримає винищувачі F-16 вже “дуже скоро”, – Умєров
28 Травня 2024 16:28

Ексначальника одеського ТЦК затримали прямо на виході із СІЗО
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

О вранье, полуправде, недоговорках в нашей армии
Павло КАЗАРІН

Я не народжений для війни
Костянтин НЕМІЧЕВ

Наші військові готові
Віталій ПОРТНИКОВ

Багаття русифікації
Анна ГИН

Ми тут нормально
Віталій ПОРТНИКОВ

Чому Путін – Володимир?
усі думки