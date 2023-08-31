Суспільство

Росіяни вчергове заявили про атаку БПЛА

31 Серпня 2023 09:30
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дрони, москва

Росіяни заявили про збиття безпілотника в ніч проти 31 серпня, який летів у напрямку Москви. Аеропорти російської столиці вкотре призупиняли роботу.

Про це повідомили мер Москви Сергій Собянін.

Собянін заявив, що безпілотник був збитий у Московській області за 100 км від столиці.

“Сьогодні силами ППО у Воскресенському районі Московської області знищено безпілотник, який летів у напрямку до Москви. Попередньо постраждалих та руйнувань немає. Екстрені служби працюють на місці події”, – йдеться в заяві мера Москви.

Згодом і Міноборони РФ заявило, що у Воскресенському районі Московської області був збитий безпілотник. У відомстві, як завжди, звинуватили у запуску дрона Україну.

Росіяни також писали в Мережі, що в Московських аеропортах вкотре був оголошений план “Ковер”, тобто летовища тимчасово призупинили роботу, не приймали і не відправляли рейси.

На ранок 31 серпня відомо про затримку десятків рейсів. Так, у “Внуково” було затримано 34 рейси, три скасували. У “Домодєдово” було затримано 63 рейси, два скасували. У “Шереметьєво” було затримано шість вильотів.


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