Росіяни вбили на Донеччині 11-річну дитину

Окупаційні війська РФ обстріляли чотири населених пункти Донецької області. Унаслідок атак загинуло двоє людей, серед них — дитина.

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

Окупанти ракетами поцілили по селу Багатир Волноваського району. Унаслідок влучання загинув 11-річний хлопчик, а його 6-річний брат зазнав поранення тулуба. Їхню 31-річну матір ушпиталили з множинними рваними ранами.

У місті Гірник Покровського району від російських боєприпасів загинула 44-річна жінка. Її 24-річний зять отримав травми.

Окрім того, в Авдіївці чоловік 58 років та 61-річна жінка отримали осколкові поранення. А у селі Галицинівка Покровського району внаслідок розривів снарядів тілесні ушкодження отримали 32-річний чоловік та 62-річна жінка.

Слідчі розслідують кримінальні справи за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).